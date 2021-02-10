Общество

Псковским барам и кафе разрешат работать до полуночи

Барам, кафе и другим заведениям в сфере общепита в Псковской области планируют разрешить работать до полуночи. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте, отвечая на вопрос подписчика.

Фото: Вадим Боченков

«Можете, пожалуйста, подсказать, когда будут открыты кафе по ночам? Когда будут внесены изменения в указ?» - поинтересовался мужчина.

«Планируем продлить работу до 24.00 на ближайшем штабе (оперативном штабе по борьбе с коронавирусом - ред.)», - ответил глава региона.

Ранее уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев направлял в адрес главы региона письмо с просьбой смягчить ограничения в сфере общепита.