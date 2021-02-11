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Общество

Ребенка подозреваемой в наркосбыте псковички вернут в семью

11.02.2021 11:16|ПсковКомментариев: 1

Двухлетнего ребенка незаконно изъяли из семьи жительницы Пскова, подозреваемой в незаконном сбыте наркотиков, заявил в интервью Псковской Ленте Новостей адвокат подозреваемой Константин Винча. По его словам, в ближайшее время будет решен вопрос о возвращении ребенка в семью из медицинского учреждения, куда он был помещен.

По словам адвоката, в квартире по месту ее проживания сегодня побывала комиссия по делам несовершеннолетних и органы опеки, которые убедились, что информация об антисанитарных условиях не соответствует действительности.

«В настоящее время органы опеки и комиссии по делам несовершеннолетних закончили работу, я там присутствовал. Заявление, которое было вчера от имени полиции, абсолютно не соответствует действительности. Никакой антисанитарии там нет», - сказал Константин Винча.

Заявление правоохранителей о том, что женщина была задержана с наркотиками, по его словам, тоже не соответствует действительности: «ничего запрещенного при ней обнаружено не было».

«Самый главный вопрос на данный момент касается ее ребенка. Уже есть частное определение суда, согласно которому установлен факт незаконных действий сотрудников при изъятии ребенка, и я с ним согласен», - рассказал Константин Винча. Незаконность изъятия ребенка, по его словам, выражается в том, что на момент обыска и задержания подзащитной в квартире находился дедушка ребенка, а бабушка должна была прийти через три часа. «Мы выясняли, может, ребенок голодный, больной, может, его бьют — абсолютно нормальная семья», - заявил Константин Винча.

В ближайшее время, продолжил он, можно будет получить разрешение на выдачу ребенка и забрать его. «Это основное, что нас интересует на данный момент, а потом уже будем определяться, обращаться ли с жалобами или заявлением о возбуждении уголовного дела (по факту незаконного изъятия ребенка из семьи — ред.)».

«Ребенок будет жить в семье. Моя подзащитная находится под домашним арестом, также в квартире проживают бабушка и дедушка ребенка. Они получают пенсию и работают, то есть имеется постоянный источник дохода. Подзащитная тоже работала и на момент задержания находилась в отпуске по уходу за ребенком», - уточнил адвокат.

Напомним, 9 февраля сотрудники полиции УМВД России по городу Пскову в ходе проведения оперативных мероприятий задержали местную жительницу 1982 года рождения, подозреваемую в незаконном сбыте наркотиков. В ходе досмотра при ней обнаружили наркотическое вещество массой 0,22 грамма. По версии следствия, подозреваемая размещала наркотики в так называемых тайниках-закладках. Следственное управление УМВД России по городу Пскову возбудило в отношении женщины уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 228.1 УК РФ.

В ходе обыска по месту жительства задержанной следователи обнаружили ее двухлетнего сына. С ним в квартире находился сожитель матери подозреваемой. Кроме того, в жилище были зафиксировали антисанитарные условия. В целях обеспечения безопасности малолетнего ребенка полицейские приняли решение о его помещении в медицинское учреждение.

Теги: #наркотики #дети #полиция
Источник: Псковская Лента Новостей
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