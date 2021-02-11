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За сутки в Псковской области коронавирус выявили у 65 человек

За сутки в Псковской области коронавирус выявили у 65 человек

Общество

Еще два человека скончались от коронавируса в Псковской области

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Еще два человека скончались от коронавируса в Псковской области. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф. Таким образом, общее число жертв СOVID-19 в регионе увеличилось до 148.