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Общество

За сутки в Псковской области коронавирус выявили у 65 человек

11.02.2021 11:27|ПсковКомментариев: 0

65 случаев COVID-19 выявлено в Псковской области за прошедшие сутки. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заболели 30 тысяч 476 человек, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

На данный момент специалисты провели 258 тысяч 656 исследований на COVID-19, в том числе 1 тысячу 111 тестов сделали за прошедшие сутки.

Выздоровели 19 тысяч 253 человека (+115 за сутки), умерли 148 пациентов (+2).

Статистика по муниципалитетам следующая:

Псков – 11029
Великие Луки – 5523
Бежаницкий район - 271
Великолукский район – 711
Гдовский район – 398
Дедовичский район – 586
Дновский район - 283
Красногородский район – 175
Куньинский район – 270
Локнянский район - 208
Невельский район – 1246
Новоржевский район – 291
Новосокольнический район – 764
Опочецкий район – 808
Островский район – 1488
Палкинский район – 327
Печорский район – 576
Плюсский район – 421
Порховский район –  957
Псковский район – 2569
Пустошкинский район – 252
Пушкиногорский район - 245
Пыталовский район – 218
Себежский район – 409
Стругокрасненский район – 286
Усвятский район – 130
Иногородние (с 30.12.2020) - 35.

Теги: #статистика #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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