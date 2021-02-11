Общество

За сутки в Псковской области коронавирус выявили у 65 человек

65 случаев COVID-19 выявлено в Псковской области за прошедшие сутки. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заболели 30 тысяч 476 человек, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

На данный момент специалисты провели 258 тысяч 656 исследований на COVID-19, в том числе 1 тысячу 111 тестов сделали за прошедшие сутки.

Выздоровели 19 тысяч 253 человека (+115 за сутки), умерли 148 пациентов (+2).

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Статистика по муниципалитетам следующая:

Псков – 11029

Великие Луки – 5523

Бежаницкий район - 271

Великолукский район – 711

Гдовский район – 398

Дедовичский район – 586

Дновский район - 283

Красногородский район – 175

Куньинский район – 270

Локнянский район - 208

Невельский район – 1246

Новоржевский район – 291

Новосокольнический район – 764

Опочецкий район – 808

Островский район – 1488

Палкинский район – 327

Печорский район – 576

Плюсский район – 421

Порховский район – 957

Псковский район – 2569

Пустошкинский район – 252

Пушкиногорский район - 245

Пыталовский район – 218

Себежский район – 409

Стругокрасненский район – 286

Усвятский район – 130

Иногородние (с 30.12.2020) - 35.