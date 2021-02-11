Общество

Себежан просят приносить чешую «знаковой» рыбы в нацпарк

Национальный парк «Себежский» в этом году начинает детальное изучение ихтиофауны водоемов, сообщается в группе нацпарка в социальной сети «ВКонтакте». В связи с этим его сотрудники призывают всех, кто занимается рыболовством на территории нацпарка, сообщать о поимке знаковых экземпляров рыб в научный отдел.

«Данное исследование направлено на определение видового разнообразия, продуктивности озерных экосистем, и, в конечном счете, на определение путей сохранения и рационального использования рыбных ресурсов. Без таких исследований невозможно сохранить наши водоемы и обеспечить постоянство уловов на должном уровне», - говорится в сообщении.

Информацию необходимо представлять в следующем виде:

дата поимки;

вид рыбы;

длина зоологическая (от кончика рыла до самых длинных лучей хвостового плавника);

вес общий;

вес без внутренностей;

пол;

передать в научный отдел 10-20 чешуин, отобранных выше боковой линии под спинным плавником;

фото.

Интерес для исследования представляют трофейные рыбы (самых больших размеров) или редкие для конкретных водоемов. «Также интересны сиговые, керчаковые (бычок-подкаменщик). У всех рыб по чешуе будет определен возраст и их данные войдут общую базу данных», - добавили в нацпарке.

Телефон для связи в Себеже - 21238.