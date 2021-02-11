Общество

Изучающих немецкий язык псковичей приглашают написать диктант

Жителей Псковской области приглашают принять участи во всероссийской открытой акции Tolles Diktat, которая пройдет с 19 по 24 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Цель акции - популяризация немецкого языка и развития культуры грамотного письма на немецком языке. Принять участие в акции может бесплатно любой желающий.

Акция приурочена к Международному дню родного языка, который учрежден ЮНЕСКО в 1999 году и отмечается 21 февраля с целью защиты языкового и культурного многообразия.

К участию во всероссийской акции приглашаются учащиеся общеобразовательных учебных заведений, студенты вузов, слушатели языковых курсов, а также все изучающие немецкий язык и желающие проверить свои языковые компетенции.

В 2020 году в акции приняли участие 67 054 человека из 34 стран.

Онлайн-трансляция всероссийской акции состоится 19 февраля в 13.00. Зарегистрироваться и ознакомиться с положением можно на официальном сайте: tollesdiktat.rusdeutsch.ru.