Общество

Ключи от новых автомобилей получили псковские энергетики

Награды и новую технику вручили псковским энергетикам за участие в ликвидации последствий аварий на линиях электропередач, которые возникли из-за сильных снегопадов и ледяного дождя. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в церемонии награждения, состоявшейся сегодня, 11 февраля, приняли участие генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада» Артем Пидник, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, начальник ГУ МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов и сотрудники филиала «Россети Северо-Запад» в Псковской области.

Как подчеркнул Артем Пидник, «труд энергетиков один из самых неблагодарных». «Когда свет горит, про них никто не вспоминает, зато когда не горит, вспоминают сразу, и не всегда добрым словом. В начале года регион столкнулся с серьезными вызовами, которые вы достойно преодолели. Спасибо вам за восстановление электроэнергии в кратчайшие сроки», - поблагодарил энергетиков Артем Пидник. Также он выразил благодарность сотрудникам МЧС за помощь в ликвидации последствий аварии и администрации Псковской области за содействие.

В свою очередь глава региона Михаил Ведерников тоже поблагодарил энергетиков за восстановление энергоснабжения на территории региона. «Со стороны граждан прозвучало много заслуженной критики, и все обращения будут детально разобраны, но говорить спасибо тоже нужно», - подчеркнул он, поблагодарив энергетиков за самоотверженный труд.

Далее Артем Пидник и Михаил Ведерников вручили подразделениям Псковского филиала «Россетей» ключи от 14 бригадных автомобилей «ГАЗ». Спецтехника оснащена всем необходимым для устранения проблем с электроснабжением.

Далее ряд сотрудников филиала «Россети Северо-Запад» в Псковской области наградили благодарственными письмами «Россетей» и администрации Псковской области.

Валерий Филимонов отметил, что в России существует единая система предупреждения и ликвидации ЧС, в которую входят МЧС и Россети. «Наши силы и средства готовы в любую минуту прийти на помощь», - подчеркнул он, заметив, что во время ледяного дождя энергетики и сотрудники МЧС показали слаженную работу. Кроме того, Валерий Филимонов поблагодарил Михаила Ведерникова, который возглавляет региональный штаб по ликвидации ЧС, и вручил медаль «30 лет МЧС» Артему Пиднику. Директор ПАО «МРСК Северо-Запада» отметил, что это не только его награда, но и всех энергетиков, участвовавших в устранении последствий непогоды.