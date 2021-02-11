Общество

Более 13 тысяч псковичей выбрали электронные трудовые книжки

Около 13,5 тысяч работающих жителей Псковской области отказались от традиционных бумажных книжек (8% от общего количества работающих псковичей). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда РФ.

Добровольный перевод на электронные книжки продолжается. Перейти на электронную книжку можно в любое время.

Переход на электронный вариант исключает риск потери работником сведений о трудовом стаже даже в случае ликвидации организации-работодателя. Работник получает возможность лично и в любой момент проконтролировать изменения, которые его работодатель вносит в трудовую книжку, отметили в ОПФР.

В условиях эпидемии коронавируса особенно актуально то, что с электронными документами можно работать дистанционно, например, при устройстве на работу, оформлении загранпаспорта, ипотеки и в других случаях, где требуются сведения о трудовой деятельности.

Согласно законодательству, выбор между бумажным и электронным вариантами трудовых книжек делают только те жители региона, которые устроились на работу ранее 2021 года. На тех, кто начал работать в текущем году, автоматически заводятся только электронные трудовые книжки.

«Если работник не написал никакого заявления по поводу своей трудовой книжки, то у него остается бумажная, - пояснили в пресс-службе. - Если он перешел на электронную, его бумажную трудовую выдают ему на руки - как документ, который в случае необходимости может подтвердить его стаж. Если работник сохранил бумажную трудовую, но потом посчитал, что его решение было ошибкой, он может перейти на электронную».

Возврат с электронной книжки к бумажной является невозможным.