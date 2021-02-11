Общество

Избыточная смертность в Псковской области составляет 10% - губернатор

Избыточная смертность в Псковской области составляет 10%, сообщил губернатор Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Торопиться с объявлением победы над коронавирусом пока не нужно, - отметил он. - Необходимо проявить максимальную осторожность».

По словам главы региона, динамика распространения заболевания начинает падать - вторую неделю подряд снижение составляет порядка 30%, количество выздоровевших увеличилось в 2-3 раза. Для больных коронавирусом предусмотрено 680 коек, порядка 30% из них свободны, добавил Михаил Ведерников.

Губернатор также рассказал, что сейчас в регионе работают 27 пунктов вакцинации от коронавируса, в ближайшее время они откроются еще в четырех муниципалитетах. На данный момент от коронавируса привились более 7,5 тысяч жителей региона.