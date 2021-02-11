Общество

Работу развлекательных учреждений разрешат в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил отменить запрет на посещение досуговых развлекательных учреждений, за исключением ночных клубов. Об этом с заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 11 февраля передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Кроме того, общепиту дадут возможность работать до полуночи. «Для отрасли это принципиально важно», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Также планируется дать возможность проводить соревнования с участием зрителей, но с соблюдением всех мер безопасности.