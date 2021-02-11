Общество

Псковская область находится на 11 месте по уровню заболеваемости COVID в России

Псковская область находится на 11 месте по уровню заболеваемости коронавирусом в относительных цифрах в России. Об этом сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 11 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В абсолютных цифрах Псковская область по уровню заболеваемости коронавирусом находится на 40-ом месте среди остальных регионов.

«По Северо-Западному федеральному округу в относительных цифрах мы занимаем пятое место после Санкт-Петербурга, Республики Карелия, Мурманской и Архангельской областей», - уточнил Александр Нестерук.