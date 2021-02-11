Общество

В Роспотребнадзоре выступили против проведения корпоративов в Псковской области

Руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук выступил против проведения корпоративов в регионе. Об этом с заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 11 февраля передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Что касается корпоративных мероприятий в учреждениях общественного питания, в развлекательных центрах - это недопустимо в нынешней ситуации, поскольку еще ситуация с заболеваемостью не стабилизировалась, - высказал свое мнение Александр Нестерук. - Мы все-таки значительно превышаем общероссийский уровень. В нашем случае это дело достаточно опасное».

При этом он поддержал предложение о продлении времени работы заведений общепита до полуночи.

При условии согласования с Роспотребнадзором спортивные мероприятия можно будет проводить со зрителями, добавил Александр Нестерук.