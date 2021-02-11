Общество

Учебники под редакцией Мединского могут появиться в российских школах

Федеральный перечень учебников для школ может пополниться книгами по отечественной и зарубежной истории под редакцией помощника президента РФ, председателя Российского военно-исторического общества (РВИО), экс-министра культуры Владимира Мединского. Об этом было объявлено на презентации РВИО в книжном клубе «Достоевский», передает РИА Новости.

«Нам бы хотелось, чтобы эта новая линейка дошла до школ. Это довольно инновационный подход к изучению истории в школе. Там большая культурная составляющая, большая историческая составляющая», - сказал Мединский.

Презентация была посвящена изданным с 2014 по 2020 год РВИО 97 книгам (128 томов) по истории России. Общий тираж изданий, рассказал Мединский, составил более 1 миллиона экземпляров и почти все книги находятся в магазинах или в учебных заведениях, а не хранятся на складах.