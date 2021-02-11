Общество

Эксперт предостерег Псковскую область от отмены масочного режима

Проректор по развитию регионального здравоохранения и медико-профилактического направления университета имени Мечникова Александр Мельцер предостерег власти Псковской области от тенденции, которая наблюдается в ряде регионов - отмены масочного режима. Об этом с заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 11 февраля передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Действительно, ситуация улучшается и в Псковской области, и в стране, - отметил он. - Но, с моей точки зрения, совершенно недопустима ситуация, которая наблюдается в ряде субъектов - снимается масочный режим».

Как подчеркнул Александр Мельцер, это недопустимо в связи с тем, что коллективный иммунитет еще не сформирован, и ученые не знают поведения других штаммов коронавируса.

Он добавил, что университет направил ординаторов в Псковскую область для оказания помощи в первичном звене здравоохранения.