Общество

Ограничения из-за коронавируса в Псковской области продлят до 28 февраля

Ограничения из-за коронавируса (карантин) в Псковской области продлят до 28 февраля. Об этом сообщила начальник правового управления администрации региона Наталья Волкова на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19 11 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Соответствующие изменения будут внесены в указ губернатора Псковской области о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

В числе изменений в указ - возобновление возможности предприятий общепита оказывать услуги гражданам до 24.00.

Говоря об официальных спортивных и физкультурных мероприятий, она отметила, что их предельная численность будет определяться по согласованию с Роспотребнадзором.

Также в указе пропишут отмену запрета на посещение гражданами досуговых развлекательных заведений (бильярдов, боулингов и других подобных организаций) за исключением ночных клубов и дискотек. «Пока будет сохранятся запрет на проведение массовых досуговых и массовых развлекательных мероприятий, а также запрет на участие граждан в таких мероприятиях», - пояснила Наталья Волкова.

Изменения вступят в законную силу с 13 февраля.