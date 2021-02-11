Общество

«Курчатовский турнир» пройдет в эти выходные в Пскове

Инженерные соревнования «Курчатовский турнир» пройдут в детском технопарке «Кванториум Псков» 13 и 14 февраля. Организаторами выступают национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» и проект «Практики будущего», сообщили Псковской Ленте Новостей в «Кванториуме».

В турнире примут участие 90 школьников 8-11 классов, увлекающиеся математикой, физикой, биологией, химией и информатикой. Мероприятие пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

Школьники будут работать над решением проблемы в одном из четырех направлений: моделирование белков, моделирование электронных систем, экологическая оценка территорий, предсказание свойств материалов. Победители получат ценные призы, сертификат на прохождение стажировки в НИЦ «Курчатовский институт» и приоритетную возможность поехать на тематическую смену в «Орленок» в 2021 году.

«Курчатовский турнир» уже завершился в Симферополе, а в конце февраля он пройдет в Москве и Ленинградской области.