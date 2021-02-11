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Общество

Почти на 30% снизилась заболеваемость коронавирусом среди взрослых псковичей

11.02.2021 16:11|ПсковКомментариев: 0

Руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук рассказал о снижении заболеваемости коронавирусом в регионе за последние две недели. Об этом он сообщил на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 11 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Практический интерес представляет текущая ситуация. Так, за последние две недели зарегистрировали 1544 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, что на 1127 случаев (1,7 раза) меньше, чем за предыдущие две недели», - заметил Александр Нестерук.

Заболеваемость по возрастной структуре за две недели:

  • до 17 лет - 71 человек (4,6%), показатель заболеваемости снизился в 1,8 раза;
  • 18-29 лет - 115 человек (7,5%), показатель заболеваемости снизился в 1,4 раза;
  • 30-49 лет - 439 человек (28,4%), показатель заболеваемости снизился в 1,7 раза;
  • 50-64 года - 507 человек (32,8%), показатель заболеваемости снизился в 1,7 раза;
  • 65 лет и старше - 412 человек (26,7%), показатель заболеваемости снизился в 1,7 раза.
Теги: #Роспотребнадзор #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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