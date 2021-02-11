Общество

Почти на 30% снизилась заболеваемость коронавирусом среди взрослых псковичей

Руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук рассказал о снижении заболеваемости коронавирусом в регионе за последние две недели. Об этом он сообщил на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 11 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Практический интерес представляет текущая ситуация. Так, за последние две недели зарегистрировали 1544 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, что на 1127 случаев (1,7 раза) меньше, чем за предыдущие две недели», - заметил Александр Нестерук.

Заболеваемость по возрастной структуре за две недели: