Общество

75 вспышек COVID-19 зарегистрировали в Псковской области за время пандемии

75 вспышек коронавируса зарегистрировали в Псковской области за все время пандемии. Об этом сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 11 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Сейчас на контроле находятся шесть очагов распространения коронавируса, в числе которых отделение временного пребывания при стационарном обслуживании граждан пожилого возраста Дедовичской районной больницы (15 заболевших), детский сад в Новосокольниках (13), детский сад №2054/3 Минобороны во Владимирском Лагере Стругокрасненского района (8 человек), Свято-Введенский женский монастырь (13 человек) и Яммская средняя общеобразовательная школа (7 заболевших среди педагогов и обслуживающего персонала).

Александр Нестерук добавил, что по состоянию на 10 февраля под медицинским наблюдением находилось 1886 человек, в том числе 1620 инфицированных по контакту с ранее зараженным и 266 инфицированных человека, въехавших на территорию области. Снято медицинское наблюдение с 84 988 человек.

«Эпидемический процесс по коронавирусной инфекции в Псковской области продолжает развиваться по благоприятному сценарию», - заключил он.