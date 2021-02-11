Общество

Губернатору представили нового главу регионального следственного отдела на транспорте

Рабочая встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Павла Выменца состоялась 11 февраля. Стороны обсудили перспективные направления взаимодействия ведомства и администрации.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации области, в начале встречи руководитель окружного следственного управления представил нового руководителя регионального следственного отдела на транспорте. Им стал Сулиман Махамаев, который ранее работал в Санкт-Петербургском следственном отделе на транспорте. Глава региона выразил уверенность, что взаимодействие региональной администрации и следственного отдела останется на прежнем высоком уровне.

В ходе встречи Михаил Ведерников и Павел Выменец обсудили вопросы сотрудничества в рамках межведомственной рабочей группы по профилактике травматизма на объектах железнодорожного транспорта, а также проведению информационной работы с населением.

Руководитель окружного Следственного управления на транспорте положительно оценил широкое распространение социальной рекламы о правилах поведения на железной дороге. Глава региона подчеркнул, что информирование населения - одно из значимых направлений деятельности в рамках сохранения жизни и здоровья граждан.

Отдельно Павел Выменец поблагодарил губернатора за содействие в получении жилья тем детям-сиротам, которые сейчас являются студентами Санкт-Петербургской Академии СК России и направлены на обучение Северо-Западным СУ на транспорте. Глава региона подчеркнул, что в Псковской области в прошлом году было закуплено рекордное количество квартир для данной категории граждан - более 400. Он также отметил, что региональные власти при поддержке федерального центра ведут планомерную работу по сокращению очереди на получение жилых помещений детьми-сиротами.