Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
История развития, качества и новых технологий
Знак качества фабрики обуви Nordman
счет за воду - оплати задолженность без пени
что происходит на «Экокабеле»?
Телефон прямого эфира 56-73-72
Жить и строить нацпроекты помогают
«Деревня Соловьи» - наше качество
ФОКОТ в народ
 
 
 
ещё Общество 12.02.2021 07:061 115 новых случаев коронавируса зафиксировано в Псковской области 12.02.2021 18:570 Псковичка победила в финале всероссийского конкурса «Воспитатель года» 12.02.2021 18:420 «Акценты» Донецкого: «Яблочные» разборки, выход из карантина и страсти по Зое 12.02.2021 18:300 Псковичам предлагают скидки на ярмарке в «Акваполисе» 12.02.2021 18:240 «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о защите минимального дохода должников 12.02.2021 18:103 Молодежный парламент выбирал между Днем Святого Валентина и Днем Петра и Февронии
 
 
 
Самое популярное 09.02.2021 17:3011 Отложенная смерть может ждать выздоровевших от коронавируса 07.02.2021 15:508 Главврач Псковской областной больницы привлечен к ответственности из-за вертолетной площадки 08.02.2021 07:021 В Гидрометцентре предупредили жителей Северо-Запада об опасном явлении 07.02.2021 16:352 Незаконную автомойку демонтируют в Псковской области 10.02.2021 10:4313 Юрий Киргинцев покидает пост руководителя «Псковпассажиравтотранса»
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Как ЦУР Псковской области помогает жителям региона

12.02.2021 18:06|ПсковКомментариев: 0

В конце декабря прошлого года в Псковской области появился Центр управления регионом. Его основная задача - обеспечить прямую и эффективную коммуникацию между жителями региона и властью, с целью решения проблемных вопросов и предотвращения их в будущем. Как работает ЦУР, и зачем он создан, Псковской Ленте Новостей рассказал заместитель руководителя ЦУР Псковской области Василий Александров.

 

- Василий Викторович, что такое Центр управления регионом, и чем он занимается?

- Центр управления регионом - это координационный центр мониторинга и обработки всех видов сообщений граждан в открытых источниках в сети Интернет. Будь это комментарий в Instagram у губернатора или пост на личной странице в соцсетях, обращение попадет в центр через систему «Инцидент Менеджмент». Дальше сотрудник перенаправляет его ответственным лицам - органу исполнительной власти или местного самоуправления.

По сути, ЦУР обеспечивает бесперебойную связь между жителями региона и властью. Получив обращение, исполнитель обязан отреагировать на него не позднее, чем за 24 часа - дать ответ на возникший вопрос, оказать необходимую помощь. С начала декабря мы проработали больше 5600 обращений.

- Зачем нужен ЦУР?

- ЦУР - новый этап развития системы работы с обращениями граждан. Такие центры созданы в каждом регионе страны по поручению президента. Задача ЦУР - расширить инструментарий по работе с обратной связью. Он нужен для того, чтобы органы власти смогли еще быстрее и эффективнее решать проблемы в регионе. Например, комментарий, оставленный в группе ВКонтакте, о заснеженных тротуарах в Пскове попадает в «Инцидент Менеджмент», специалист ЦУР распределяет, доводит до конечного исполнителя, в этом случае - передает в Управление городского хозяйства, контролирует процесс, и через 2 часа снег уже убран.

Также ЦУР формирует комплексную картину проблем граждан в области, а компетентный центр из представителей комитетов и ведомств предлагают типовые решения конфликтных ситуаций и их предотвращения в будущем.

- Но есть же органы исполнительной и муниципальной власти. Почему они сами не могут оперативно реагировать на обращения граждан?

- Важно понимать, что ЦУР не подменяет уже существующие структуры - мы работаем совместно, у нас общая цель. В цепочке «гражданин-власть» центр - связующее звено, мы помогаем улучшить качество и скорость получения обратной связи. В социальной сети жители оставляют много сообщений о проблемах региона и неудовлетворенности их решений. Для обработки такого объема обращений необходимы координация и централизация. В том числе для контроля соблюдения сроков и качества ответов на конкретную жалобу. Именно для это и создан ЦУР.

- Какая польза от ЦУР? Почему нельзя обучить сотрудников органов исполнительной и муниципальной власти работать с системой «Инцидент менеджмент»? Зачем создавать новую структуру и нанимать сотрудников?

- Сотрудники ЦУР вручную сортируют обращения, попавшие в систему «Инцидент менеджмент», и направляют их в профильные комитеты и ведомства. Орган исполнительной власти видит только конкретно относящееся к его компетенциям сообщение. Исполнителю не нужно тратить время на поиски таких обращений. Помимо работы в системе «Инцидент менеджмент», ЦУР также проводит аналитические и социологические исследования, разрабатывает материалы для информирования населения региона, помогает сформировать комплексную картину проблем области. Мы не только ускоряем решение проблем, но и стараемся выяснять причины их появления, чтобы предотвратить в будущем.

- Обращения и жалобы можно оставлять только в соцсетях, чтобы они попали в систему «Инцидент менеджмент»?

- Помимо соцсетей есть хороший инструмент - приложение «Госуслуги жалобы». Оно доступно для всех платформ мобильный устройств. Чтобы пользоваться им, нужно только его установить и зарегистрироваться на «Госуслугах». Это удобно, к примеру, для тех, кто не хочет оставлять свои обращения публично - не всем удобен формат соцсетей.

- Как подать обращение пенсионерам, которые не зарегистрированы в соцсетях и не пользуются компьютером? Что делать людям в отдаленных районах региона, где не ловит Интернет? Их проблемы так никогда и не решат?

- Понятно, что не во всех деревнях и поселках есть Интернет, но над цифровизацией и обеспечением отдаленных населенных пунктов Сетью наша страна работает не первый год. Рассказать о волнующей проблеме можно по телефонам органов исполнительной власти и горячим линиям, можно по старинке написать письменное обращение, которому присвоят входящий номер и согласно 59-ФЗ дадут ответ не позднее, чем через 30 дней после приема. Соцсети не замещают старые способы, они дополняют и ускоряют коммуникацию.

- На что чаще всего жалуются граждане?

- На прошлой неделе в топ-5 попали: дороги, коронавирус, благоустройство, здравоохранение, соцобслуживание и защита.

- На все обращения граждан реагирует ЦУР? Негативные комментарии и сообщения удаляются?

- На все, где есть конструктив. Те сообщения, которые содержат нецензурную брань, состоят только из критики и не имеют никакой конкретики, не попадут в систему. Если, к примеру, написать «Все плохо, никто ничего не делает», то тут ЦУР помочь ничем не сможет. А если написать «По адресу такому-то систематически не очищают тротуар от снега», то здесь мы решим вопрос.

- Соцсети и сложный софт - то, в чем профессионально разбирается небольшое количество человек. Какими качествами нужно обладать, чтобы попасть к вам на работу? И где найти объявление о вакансиях?

- Профессионалов в сфере интернет-коммуникаций и правда немного, мы собирали штат, выискивая лучших. Сейчас попасть в ЦУР стало намного проще - стартовал конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций», победители которого смогут занять должности в АНО «Диалог», ЦУР и пресс-службе органов власти. Они получат шанс пройти стажировку у наставников, участвовать в профильных мероприятиях и самое главное - возможность бесплатного обучения по развитию цифровых компетенций на базе МГУ.

- Что за конкурс? Расскажите подробнее, кто в нем может принять участие?

- Конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» нужен, чтобы найти талантливых представителей digital-сферы, обучить новому и развить их навыки. Безусловно, принять участие смогут те, у кого есть опыт в этой сфере. Но это могут быть и совсем начинающие специалисты в области интернет-коммуникаций, и контент-менеджеры, и блогеры, и эксперты цифровых продуктов, руководители проектов, медиапродюсеры. Не менее важные условия - участник должен быть гражданином РФ, старше 18 лет со средним-профессиональным или высшим образованием. И, конечно, он должен хотеть развиваться в digital.

- Как будет проводиться конкурс?

- Конкурс проводится в четыре этапа. На первом необходимо зарегистрироваться на сайте лидерыинтернета.рф, затем до 1 марта 2021 выполнить обязательные задания. Второй этап - дистанционный - онлайн. После которого конкурсанты получат ценные советы и обратную связь от экспертов. Уже после такой объективной оценки компетенций участники смогут наметить пути своего профессионального роста. Прошедшие в полуфинал пообщаются с экспертами лично и только лучшие пройдут в финал испытания.

- Что пожелаете участникам?

- Не бояться, верить в себя и свои силы. Этот конкурс - отличная возможность набраться уникального опыта и трудоустроиться. Вполне возможно, что с кем-то из участников мы станем коллегами. Так что всем удачи!

Интервью подготовлено сотрудниками Центра управления регионом

Теги: #Центр управления регионом
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к появлению в школах советников по воспитанию для обсуждения с детьми политических тем?
В опросе приняло участие 376 человек
12.02.2021, 19:030 Губернатор Ведерников призвал подчиненных избавляться от «плохой и вредной привычки» 12.02.2021, 19:030 «Моглино» и «Титан-Полимер» приняли участие в заседании бизнес-объединения «Деловая Россия» 12.02.2021, 18:570 Псковичка победила в финале всероссийского конкурса «Воспитатель года» 12.02.2021, 18:420 «Акценты» Донецкого: «Яблочные» разборки, выход из карантина и страсти по Зое
12.02.2021, 18:300 Псковичам предлагают скидки на ярмарке в «Акваполисе» 12.02.2021, 18:240 «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о защите минимального дохода должников 12.02.2021, 18:210 В Псковской области объявлен аукцион на перемещение задержанного транспорта 12.02.2021, 18:140 «Фольксваген» и «Киа» столкнулись напротив здания прокуратуры
12.02.2021, 18:103 Молодежный парламент выбирал между Днем Святого Валентина и Днем Петра и Февронии 12.02.2021, 18:060 Как ЦУР Псковской области помогает жителям региона 12.02.2021, 17:570 Два ДТП произошли на площади Ленина в Пскове 12.02.2021, 17:510 «Прямой диалог»: представители «Детских деревень SOS» будут работать в Пскове с 15 февраля
12.02.2021, 17:420 Оформить права на недвижимость по экстерриториальному принципу теперь можно в МФЦ 12.02.2021, 17:370 Опять пробка: на Ольгинском мосту в Пскове столкнулись два автомобиля 12.02.2021, 17:340 260 флаконов ароматических отдушек не прошли таможенный контроль в Псковской области 12.02.2021, 17:290 Юрий Семенов побеждает на праймериз «Единой России» в Порховском районе
12.02.2021, 17:270 Псковский театр драмы объявил акцию ко Дню всех влюбленных 12.02.2021, 17:200 Пскович погасил долг для продажи гаражных боксов 12.02.2021, 17:127 Виктор Антонов: Современная страна, а отношение к прививкам осталось на уровне XVIII века 12.02.2021, 17:051 500 рублей за жилье для педагога
12.02.2021, 17:040 Названы районы с самой низкой собираемостью взносов на капремонт в Псковской области 12.02.2021, 17:000 Установлена личность мужчины, скончавшегося у вокзала в Пскове 12.02.2021, 16:540 Депутаты не видят заслуг главы Пустошкинского района в решении вопроса с хлебокомбинатом 12.02.2021, 16:470 Руководители двух фракций областного Собрания сделали прививку от COVID-19
12.02.2021, 16:400 Как крупные промышленные предприятия следуют принципам экоответственности 12.02.2021, 16:300 Василий Осипов: Стопроцентное исполнение планов - реалистичная задача для псковского фонда капремонта 12.02.2021, 16:160 Пскович взломал офис в центре города и украл шесть ноутбуков 12.02.2021, 16:122 В ЦБ заявили о необходимости постепенного сворачивания программы льготной ипотеки
12.02.2021, 16:090 За три года НПФ «Открытие» выплатил пенсионерам более 28,6 млрд рублей 12.02.2021, 15:560 Житель Дедовичей осквернил новогоднюю елку и избил собутыльника стулом 12.02.2021, 15:454 И. о. гендиректора «Псковпассажиравтотранса» назначен Сергей Иванов 12.02.2021, 15:440 Собак и кошек не пропустили через границу в Псковской области из-за шарпея без микрочипа
12.02.2021, 15:360 Пскович попал под суд за кражу мужских часов с барной стойки 12.02.2021, 15:283 Для решения проблемы жесткой воды в Пскове понадобится 850 млн рублей 12.02.2021, 15:271 Только в феврале псковичи могут купить «Шевроле Нексия» с выгодой до 60 000 рублей 12.02.2021, 15:231 Пскович заварил дверь магазина после бессонных ночей под вой сигнализации
12.02.2021, 15:222 Три многоквартирных дома в Пскове строятся с нарушением сроков 12.02.2021, 15:190 В Дновском районе восстанавливают сани в рамках проекта «Ожившая история» 12.02.2021, 14:580 Великолучанка убила сожителя из-за еды и лишилась свободы на 7 лет 12.02.2021, 14:540 «Дом Советов» с Василием Осиповым. ВИДЕО
12.02.2021, 14:492 У цыпленка в Псковской области нашли возбудителя опасной болезни 12.02.2021, 14:301 Помощник по дому украл у пожилой великолучанки 50 тысяч рублей 12.02.2021, 14:160 Льготная ипотека восстановила упавший на 40% спрос на жилье в Псковской области 12.02.2021, 14:150 Рыночек порешали
12.02.2021, 14:143 Михаил Ведерников раскритиковал районы за неактивность в заключении контрактов по нацпроекту 12.02.2021, 14:100 Шесть станций в Пскове будут проводить техосмотр автобусов под контролем ГИБДД 12.02.2021, 13:450 Специалист банка «Открытие» дал прогноз по ипотечным ставкам в России 12.02.2021, 13:350 В ближайшие два года в Псковской области ускорят расселение из ветхого жилья
12.02.2021, 13:300 Печерянин избил девушку и отобрал у нее золотое кольцо 12.02.2021, 13:243 Факты коррупции выявили в областном комитете по управлению госимуществом 12.02.2021, 13:191 Россияне уверены, что сохранят семью до старости и накопят на пенсию - опрос 12.02.2021, 13:090 Псковские фермеры выращивают тысячи цветов к 8 Марта
12.02.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Василием Осиповым 12.02.2021, 12:540 Псковичи могут выиграть iPhone 12 на ярмарке 12.02.2021, 12:460 Мужчина умер на привокзальной площади в Пскове 12.02.2021, 12:370 Блошиный дерматит и грибок: псковская ветлаборатория поделилась итогами работы в январе
12.02.2021, 12:333 Писатель Пелевин встретится в Пскове с читателями 12.02.2021, 12:290 В России появятся два СП с участием Мегафона в сфере платежей и финансовых услуг 12.02.2021, 12:242 Противокоронавирусные ограничения в Псковской области продлены до 28 февраля 12.02.2021, 12:130 Проект «100 вопросов о ЖКХ» запустили в соцсетях псковские единороссы
12.02.2021, 12:070 Жители Невеля мерзли в своих квартирах при +8 12.02.2021, 12:040 Псковская гордума не смогла избрать председателя комитета по земельным ресурсам 12.02.2021, 12:010 Главврач онкодиспансера рассказал о доступности медуслуг для псковичей 12.02.2021, 12:000 СНГБ рассказал о плюсах корпоративных карт
12.02.2021, 11:421 Псковская гордума согласовала обмен участков для строительства новой школы 12.02.2021, 11:351 Уникальный концерт состоится завтра в Великих Луках 12.02.2021, 11:280 На оснащение детсада на Алехина из бюджета Пскова выделят 4 млн рублей 12.02.2021, 11:220 До 150 возросло число жертв коронавируса в Псковской области
12.02.2021, 11:140 Великолукские росгвардейцы поймали алиментщика 12.02.2021, 11:131 В Пскове от продажи муниципального имущества планируется получить более 6 млн рублей 12.02.2021, 11:030 Началась видеотрансляция пресс-конференции с главврачом Псковского онкодиспансера 12.02.2021, 11:010 Киносеанс в псковском кинотеатре прервался из-за сработавшей пожарной сигнализации
12.02.2021, 10:570 Житель Бежаницкого района обманул продавца и украл его автомобиль 12.02.2021, 10:553 Депутаты разошлись во мнениях по поводу назначения Сергея Колосова зампредом соцкомитета 12.02.2021, 10:505 Причиной огромной пробки в Пскове стала попытка уйти от столкновения 12.02.2021, 10:465 Денис Иванов избран зампредом комитета гордумы по стратегическому планированию
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.