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Документ о жертвах фашистской оккупации в Стругокрасненском районе опубликовал архив

Данные об убитых немецко-фашистскими захватчиками в период оккупации на территории Стругокрасненского района представил Государственный архив Псковской области.

«Расстреляны. Сожжены. Повешены. Умерли после истязаний и пыток. Убито бомбами и снарядами. Погибло военнопленных. Угнано в немецкое рабство. Все это перечень в официальном документе обобщенных сведений о злодеяниях немецко-фашистских войск на территории Стругокрасненского района Псковской области в период оккупации», - говорится в сообщении в группе архива в соцсети «ВКонтакте».

Материалы датированы 6 июля 1945 года. Сегодня этот документ хранится в Государственном архиве РФ.

«И такие сведения были собраны по всем оккупированным территориям. И за каждой строчкой стоит чья-то жизнь, чья-то судьба,чья-то боль. Знакомьтесь с историей своей страны. Не забывайте уроки Великой Отечественной войны», - призвали в госархиве.