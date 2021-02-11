Общество

Подводная лодка «Великие Луки» строится на Адмиралтейских верфях в Петербурге

Глава Великих Лук Николай Козловский встретился сегодня, 11 февраля, с одним из представителей Российского подводного флота. Уроженец Великих Лук является членом недавно сформированного экипажа подводной лодки Б-587 «Великие Луки», сообщил в своем инстаграм-аккаунте глава города.

Экипаж был сформирован недавно. В настоящее время подводная лодка, которой присвоено имя города воинской славы Великие Луки, строится на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге. Субмарина была заложена 19 марта 2015 года, она является третьей лодкой проекта 677 «Лада» и относится к четвертому поколению неатомных подводных лодок, рассказал Николай Козловский.

«Хочу отметить, что на сегодняшний день эти подводные лодки признаны самыми современными и перспективными отечественными неатомными подводными кораблями, как с точки зрения боевой эффективности, так и по другим тактико-техническим характеристикам.

Убежден, что великолучане горды тем, что такой подводной лодке присвоено имя нашего города. Нет сомнения, что подводная лодка "Великие Луки" доблестно послужит Отечеству, - отметил глава Великих Лук. - А пока договорились поближе познакомиться с экипажем субмарины и встретиться уже на их территории – в Кронштадте».