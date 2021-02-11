Общество

В России изменят коды при звонках по межгороду

С 2025 года в России при звонках внутри региона и по межгороду нужно будет набирать код «0» вместо «8». Это следует из проекта приказа Минцифры «Об утверждении и введении в действие ‎российской системы и плана нумерации». Документ опубликован на портале проектов нормативных актов.

В пресс-службе ведомства добавили, что при международных вызовах нужно будет набирать «00».

Как пишет РИА Новости со ссылкой на министерство, проект разработали для закрепления номера «122» за «Единой службой оперативной помощи гражданам по вопросам оказания медицинской помощи» в соответствии с постановлением правительства.