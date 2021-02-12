Общество

Эксперт рассказала, сколько заработали частные лаборатории за время пандемии

Тесты на определение коронавируса с начала пандемии принесли российским частным лабораториям около 42 миллиардов рублей выручки, подсчитала доцент кафедры статистики РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

«При средней стоимости теста в 2,3 тысячи рублей и с учетом того, что существенную часть спроса формируют юрлица-работодатели, которым диагностические лаборатории готовы предоставить существенный дисконт (до 30%), объем выручки, полученный коммерческими лабораториями должен составить, по самым скромным подсчетам, около 42 миллиардов рублей», - приводит слова Лебединской РИА Новости.

По ее словам, такие тесты стали для частных лабораторий спасением весной прошлого года, когда из-за коронавирусных ограничений поток традиционных исследований почти иссяк.

«По данным Роспотребнадзора, по состоянию на февраль 2021 года в РФ проведено более 105,3 миллионов лабораторных исследований на наличие коронавируса, из них коммерческих только 15-20%. Остальное — те, которые выполняются за счет государства. В отдельных регионах доля коммерческой медицины может быть и выше», - сказала доцент.

Она уточнила, что в мае 2020 года проводилось около 175,3 тысяч коммерческих тестов в день. Взрывной рост начался в июне - 343,6 тысячи тестов в сутки, а пиковыми стали для лабораторий октябрь-декабрь, когда суточное число выполненных тестов варьировалось до около 520 тысяч.

«Массовые тесты на COVID-19 повлияли на средний чек в медицинских лабораториях: он вырос с 1742 рублей в I квартале 2020 года до 1940 рублей летом. Это примерно соответствует ценам на такую услугу в крупных сетях», - уточнила эксперт.

Рост выручки, заметила Лебединская, подтверждают и данные эквайринга: в октябре в России выручка медицинских лабораторий увеличилась на 22%, а количество транзакций с их участием - на 25%.

«Наиболее значительный прирост показали лаборатории, в которых проводится тестирование на коронавирус. У них в октябре выручка выросла на 30% по сравнению с предыдущим месяцем и на 70% - по сравнению с прошлым годом. Исключение составил Московский регион: на 12% по объему и на 16% по количеству транзакций. Вместе с тем, если сравнивать с прошлым годом, оборот медицинских лабораторий в Москве вырос в два раза», - заключила она.