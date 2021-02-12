Общество

Иммунолог предостерег от неоправданного применения антибиотиков при коронавирусе

Неоправданное применение антибиотиков, в том числе при коронавирусе, чревато негативными последствиями. Об этом сообщил израильский иммунолог, заведующий отделением в израильской клинике Хадасса Ар-Ацофим профессор Яков Беркун.

«Последние исследования, опубликованные в журнале Infection control and hospital epidemiology, показали, что всего в районе 5-7% тяжелых больных коронавирусом - речь идет 5% госпитализированных, а не в целом заболевших - действительно нуждались в антибиотиках, поскольку у них развились вторичные бактериальные заболевания, в то время как около 70% госпитализированных с COVID, если не больше, получают антибиотики. То есть это в десять раз больше людей получают антибиотики, чем, действительно это оправдано», - отметил он.

При этом смертность от COVID оказалась выше среди той группы больных, которым были назначены антибиотики, согласно исследованиям, результаты которых опубликованы информационным центром Elsewier, пишет РИА Новости.

Такое неоправданное назначение антибактериальных препаратов чревато тем, что все большее число бактерий развивает устойчивость к существующим антибиотиками.

«Я профессор, заведующий отделением, я не могу выписать антибиотик самостоятельно. Я должен объяснить, я даже в компьютер не могу это записать, потому что (это делается) только с разрешения инфекциониста, который занимается мониторингом и выдаёт разрешения пользоваться такими антибиотиками. Потому что уже очень много бактерий суперрезистентных», - рассказал Яков Беркун.

Лечение антибиотиками без надобности приводит к ряду негативных явлений, в том числе к грибковой инфекции у детей, аутоиммунным заболеваниям, снижению иммунитета, нарушению микробиома (микрофлоры кишечника).