Общество

Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Василием Осиповым

Предлагаем вашему вниманию видетрансляцию программы «Дом Советов», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии – заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов.

Ведущий Константин Калиниченко поговорит с ним о реализации нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Безопасные и качественные дороги».

Каково общее состояние строительной отрасли в Псковской области? Есть ли угрозы недостроев? Справляются ли девелоперы с работой в рамках эскроу-счетов? Как обстоят дела с переселением из аварийного жилья? С реализацией «дорожного» нацпроекта в псковском региона действительно все хорошо или это просто кажется? Каковы планы властей региона по формированию комфортной городской среды?

Задавайте свои вопросы Василию Осипову по телефону 56-73-72.