Общество

Депутаты разошлись во мнениях по поводу назначения Сергея Колосова зампредом соцкомитета

Депутат Олег Брячак назвал Сергея Колосова недостойным поста зампредседателя социального комитета Псковской городской Думы. Свое мнение на этот счет он высказал в ходе сессии гордумы 12 февраля в рамках обсуждения до голосования депутатов по данному вопросу, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Я вот думаю, можно ли на данную должность, почти руководящую, назначать человека, который определенным образом зарекомендовал себя на посту руководителя Банно-прачечного комбината», - сказал депутат и добавил, что ему известно о планах Сергея Колосова передать муниципальные бани в концессию — то есть в частные руки, что приведет к подорожанию услуги.

«Пусть расскажет, как довел предприятие до такого состояния и как ему не стыдно оставаться на должности и еще на что-то претендовать (на пост заместителя председателя социального комитета — ред.)», - заявил Брячак.

Ему парировал председатель комитета Федор Постнов. «Олег Михайлович, вы ни разу не были на комитете и ни разу не поднимали этот вопрос. Что вы делаете? Вы по регламенту поступаете или по понятиям?» - обратился он к Олегу Брячаку.

Депутат Сергей Барабанов согласился с тем, что состояние Банно-прачечного комбината — вопрос важный, но не имеет отношения к рассматриваемому.