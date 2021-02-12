Общество

Псковичи могут выиграть iPhone 12 на ярмарке

Продовольственная ярмарка открылась сегодня, 12 февраля, в торгово-развлекательном центре «Акваполис», в помещении фреш-маркета «Корзинка» в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, на ярмарке можно выиграть смартфон iPhone 12.

Все покупатели получают билеты, которые участвуют в розыгрыше смартфона.

Также на ярмарке действуют акции на куриные окорочка (125 рублей за килограмм), апельсины (80 рублей за килограмм), филейную вареную колбасу (249 рублей за килограмм) и охлажденный фарш из говядины и свинины (279 рублей за килограмм).

Подробности - на сайте.