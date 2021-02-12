Общество

Главврач онкодиспансера рассказал о доступности медуслуг для псковичей

Главврач Псковского областного онкологического диспансера Александр Юров рассказал о кадровой ситуации в учреждении и доступности медицинских услуг для псковичей. Эти темы были затронуты 12 февраля на пресс-конференции в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

По его словам, в 2020 году к работе в Пскове привлекли 6 врачей-онкологов (на полную ставку). Некоторых переучили - штат пополнили бывшие хирург и терапевт. Три новых специалиста работают в амбулаторном звене, остальные распределены по клиническим отделениям. В отделении в Великих Луках пациентов принимают три врача: УЗИ-специалист, цитолог и онколог.

Достигнута договоренность о практике псковских студентов, получающих специализацию «лечебное дело». Александр Юров уточнил, что их предполагается привлекать начиная с третьего курса обучения.

«У нас нет очереди на первичный прием», - подчеркнул главный врач онкодиспансера . Каждый пациент может спокойно открыть сайт и позвонить по телефонам для решения проблем, связанных с записью. Он подчеркнул, что доступность медуслуг - самое главное, чего удалось достигнуть благодаря подбору кадров.

По словам Александра Юрова, если пациенты приезжают из удаленных районов и их врачи на 95% уверены в наличии признаков онкологии, их стараются в тот же день определить на полную диагностику.