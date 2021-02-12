Общество

Псковская гордума не смогла избрать председателя комитета по земельным ресурсам

Псковская гордума не смогла избрать председателя комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности. Об этом сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии 12 февраля.

Напомним, долгое время этот пост оставался вакантным. На него претендовали замглавы Пскова Александр Баев и Валерий Тюменцев. В соответствии с регламентом гордумы решение принималось тайным голосованием.

Кандидатуру Александра Баева поддержали 9 депутатов, Валерия Тюменцева — 12. Для принятия положительного решения необходимо было 13 голосов. В связи с этим решение не принято.

Напомним также, что на сегодняшней сессии избраны заместители председателей двух комитетов гордумы. Зампредом комитета по стратегическому планированию и бюджетной политике стал Денис Иванов, а зампредом комитета социальным вопросам, молодежной политике и туризму - Сергей Колосов.