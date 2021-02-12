Общество

Псковские фермеры выращивают тысячи цветов к 8 Марта

Два крестьянских фермерских хозяйства в Псковской области выращивают цветы к Международному женскому дню. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте областного комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору.

Основными производителями цветов в регионе являются хозяйства Светланы Мельник в деревне Кицково Себежского района и Людмилы Десятик в деревне Станские Пыталовского района.

«В настоящее время в теплицах Светланы на подходе к 8 марта находится порядка 200 тысяч штук тюльпанов более 70 сортов. В хозяйстве полным ходом идет подготовка к реализации цветов. Первая реализация планируется уже на следующей неделе», - рассказали в комитете.

После того, как закончится работа с цветами, на их месте в теплицах высадят огурцы. «В хозяйстве теплицы работают круглогодично, простоев нет», - уточнили в комитете.

В теплицах Людмилы Десятик к ближайшим праздникам готовятся 72 тысяч штук тюльпанов более 50 сортов, а также разнообразные сорта примул. Первая реализация планируется на следующей неделе, основная реализация цветов запланирована к 8 марта.

Хозяйство на протяжении ряда лет занимается выращиванием овощей, рассады, зелени, цветов в теплицах на площади более 1000 квадратных метров. После реализации цветов будет посеяна рассада помидор, перцев, баклажанов», - добавили в комитете.