Общество

За три года НПФ «Открытие» выплатил пенсионерам более 28,6 млрд рублей

Общий объем пенсионных выплат клиентам НПФ «Открытие» за 2020 год составил 9,7 млрд рублей, из них 6,2 млрд рублей – по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО) и 3,4 млрд рублей – по обязательному пенсионному страхованию (1, 2). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка, по сравнению с 2019 годом общий объем выплат Фонда увеличился на 1,9%.

По данным на 31 декабря 2020 года НПФ «Открытие» выплачивает негосударственные пенсии более 152,5 тысячам участников. Количество застрахованных лиц, получающих пенсионные выплаты, превышает 27 тысяч человек (1).

В результате объединения в 2018 году трех негосударственных пенсионных фондов группы банка «Открытие» (НПФ «Лукойл-Гарант», НПФ электроэнергетики и НПФ РГС) общий размер пенсионных выплат клиентам за 2018-2020 годы составил более 28,6 млрд рублей, из них 18,9 млрд рублей – по НПО и 9,6 млрд рублей – по ОПС (2, 3).

«В условиях распространения коронавирусной инфекции, в течение 2020 года Фондом был ограничен личный прием клиентов, однако это никак не отразилось на качестве обслуживания и доступности услуг. Цифровые сервисы, активное развитие которых продолжалось на протяжении последних трех лет, позволили нам оперативно предоставлять полный объем клиентского сервиса в дистанционном режиме. Пенсионные выплаты осуществлялись Фондом в срок, без каких-либо сбоев», – отметила операционный директор НПФ «Открытие» Анна Пролиско.

В личном кабинете клиенты НПФ «Открытие» могут воспользоваться онлайн-сервисами подачи заявления о назначении накопительной пенсии или негосударственной пенсии. В 2020 году более 8 тысяч человек подали заявления онлайн. На текущий момент около 20% от общего количества поданных в Фонд заявлений на назначение пенсии оформляются клиентами дистанционно (4).

Для удаленного оформления пенсии будущий пенсионер может просто зайти в личный кабинет клиента на сайте Фонда, прикрепить сканированные копии необходимых документов и подписать заявление простой электронной подписью. При этом сервис упрощенной идентификации позволяет получить расширенный доступ в личный кабинет клиентам, у которых отсутствует номер мобильного телефона в учетной системе Фонда и нет подтвержденной учетной записи на портале «Госуслуги».

Отметим, что более 6 тысяч клиентов НПФ «Открытие» получают пенсию на карту банка «Открытие». «Для многих пенсионеров традиционным каналом получения пенсии является отделение почтовой связи. При этом все больше людей предпочитают получать деньги на банковскую карту – это более удобный и быстрый способ. Так, из 150 тысяч человек, пенсии которым Пенсионный фонд России перечисляет через банк "Открытие»", 120 тысяч получают выплаты на банковские карты», – сказал управляющий директор управления транзакционного бизнеса банка «Открытие» Алексей Перов.

(1) Данные на 31 декабря 2020 года, согласно внутренним расчетам Фонда.

(2) Без учета выплат правопреемникам и выплат выкупных сумм.

(3) Данные за 2018 год учтены суммарно по трем фондам: НПФ «Лукойл-Гарант», НПФ электроэнергетики и НПФ РГС.

(4) По данным на декабрь 2020, согласно внутренним расчетам Фонда.

АО «НПФ «Открытие» (Лицензия Банка России № 432 от 20.05.2014) – один из крупнейших негосударственных пенсионных фондов, работающий с 1994 года. Основным акционером является ПАО Банк «ФК Открытие». По данным на 30.06.2020 под управлением Фонда находится свыше 587 млрд руб. пенсионных средств более 7,5 млн человек.

Приоритетное направление – развитие негосударственного пенсионного обеспечения: Фонд сотрудничает с более чем 900 предприятиями различных отраслей экономики по реализации корпоративных пенсионных программ.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.