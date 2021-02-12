Общество

Михаил Ведерников раскритиковал районы за неактивность в заключении контрактов по нацпроекту

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников раскритиковал работу муниципалитетов в рамках заключения контрактов по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.

«Сейчас активно занимаются вопросом только три района: Локнянский, Себежский и Бежаницкий районы. В 11 муниципалитетах нет ни контрактов, ни даже опубликованных аукционов», - констатировал губернатор и подчеркнул, что все незаконтрактованные федеральные средства Минстрой заберет у регионов 2 марта.

«В общей сложности сейчас под угрозой более 110 млн рублей, 40 из которых относятся к Пскову», - отметил Михаил Ведерников.

Те районы, которые находятся в «красной зоне» по нацпроектам, будут лишаться не только дополнительной поддержки, но и части уже согласованного финансирования, заявил глава региона.

«Поэтому руководителям муниципалитетов из «красной зоны» придётся лицом к лицу отвечать жителям и избирателям, почему у соседей ремонтируют дороги, приводят в порядок общественные пространства, открывают детские площадки, а у них ничего не происходит», - сказал Михаил Ведерников.

Добавим также, что на данный момент в Псковской области по нацпроектам заключено 63% контрактов. «Стоит учитывать, что львиную долю этого результата снова сформировал нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги"», - подчеркнул глава региона и отметил, что поручил к 31 марта заключить 95% контрактов.