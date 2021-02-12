Общество

Собак и кошек не пропустили через границу в Псковской области из-за шарпея без микрочипа

Собак и кошек не пропустили в Германию на российско-латвийском участке границы в Себежском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

11 февраля ветеринарный осмотр в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки» проходили 26 собак и 3 кошки, которых перемещали из Санкт-Петербурга в немецкий город Ландсберг.

Государственный инспектор Россельхознадзора обнаружил, что у одного шарпея отсутствовало средство идентификации - микрочип. Согласно законодательству, собаки подлежат маркировке - в них имплантируют микрочипы.

Вывоз животного с таможенной территории ЕАЭС запретили, инспектор оформил акт о возврате груза. Машина с кошками и собаками не стала продолжать дальнейшее следование без шарпея и вернулась на территорию России.