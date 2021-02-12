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Общество

500 рублей за жилье для педагога

12.02.2021 17:05|ПсковКомментариев: 1

На очередной сессии 12 февраля депутаты Псковской городской Думы согласовали передачу в ведение городского управления образования трех муниципальных квартир. Это две «трешки» и четырехкомнатные апартаменты на улицах Доставалова, Шестака и Юбилейной. В интервью Псковской Ленте Новостей руководитель управления образования города Анна Кузыченко рассказала, кого и на каких условиях будут селить в этом фонде.

 

- Анна Сергеевна, зачем управлению образования понадобились эти квартиры?

- Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил активизировать деятельность по заключению целевых договоров на обучение будущих педагогов. Завершив обучение на бюджетной основе, они будут обязаны три года отработать в системе образования.

Осенью главе администрации города Александру Братчикову мы предложили два варианта. Первый - возможность ежемесячных выплат из бюджета Пскова молодым специалистам. Есть федеральная мера поддержки: пять тысяч рублей за классное руководство. Мы сейчас разрабатываем идею, чтобы еще пять тысяч выплачивать молодому специалисту к его заработной плате вне зависимости от объема нагрузки. Эта мера еще обсуждается.

По второму предложению Александр Николаевич дал распоряжение подыскать муниципальный жилищный фонд, который мы будем распределять среди нуждающихся молодых специалистов.

Хочу отметить, несмотря на то, что Александр Николаевич Братчиков рассматривает большой спектр хозяйственных вопросов, по нашей проблеме он среагировал быстро, помог ее положительно решить. Задачу он поставил найти достойный фонд для жилья. Радует, что нам не стыдно современной молодежи предложить комнаты в этих квартирах, дома относительно новые. Квартиры находятся на Завеличье, не в каких-то «убитых» общежитиях по окраинам.

- На каких условиях можно въехать в такую квартиру?

- Площадь квартир большая, но это будет вариант коммунального проживания. Специалистам будут предоставлены комнаты в этих квартирах. В школу не всегда приходят работать городские жители, среди молодых педагогов есть те, кто приехал на учебу в университет из районов. Придя по призванию на работу в школу, они вынуждены платить аренду за квартиру. Зарплата у начинающего специалиста и так невысокая. Мы можем стимулировать педагогов за стаж, но его пока нет. Можем стимулировать за аттестационную категорию, но для ее получения должно пройти несколько лет. Поэтому зарплаты небольшие, из них необходимо выделять средства на съем жилья. Комнаты в муниципальном фонде будут предоставляться по стоимости 500 рублей в месяц.

- Есть ли претенденты на получение комнат?

- У нас точно есть два педагога, которые нуждаются в этом. Сейчас они снимают комнаты, за которые платят по пять тысяч рублей в месяц и оплачивают коммунальные услуги. Вынуждены при этом соседствовать, непонятно с кем. А мы можем предложить за адекватную стоимость хорошие условия с «социально неопасным» соседством. Теперь выпускник университета будет понимать, что есть зарплата, есть жилье от муниципалитета, есть региональная поддержка: 50 тысяч рублей за каждый из первых трех лет работы.

Два педагога, которым мы предложим комнаты, уже зарекомендовали себя в школе как работники не на один день, как заинтересованные специалисты. Директор одной из школ ранее говорила, что вот-вот встанет вопрос, и девочка уйдет, стоимость аренды значительная, выгоднее работать продавцом-консультантом. Теперь она сможет продолжить работу в школе.

- Предоставление комнат — это новый опыт для системы образования в Пскове?

- В 90-е был прецедент выделения подобного муниципального жилья. Сейчас в квартире, задействованной с тех времен, проживают два специалиста. Обращу внимание, что это девушка и молодой человек, живут они спокойно, не образуют ячейку общества, периодически жильцы в этой квартире сменяются.

- Как уже работающему педагогу получить возможность проживания в муниципальной квартире?

- Нужно подойти к директору школы или заведующему детским садом, проговорить свою ситуацию. Рассматривать будем все, от текущего договора аренды до нагрузки в учреждении. Будем очень ответственно относиться к распределению данного фонда. Мы понимаем, что эту помощь должны получить именно те, кто в ней нуждается, кто отдает сердце детям. Здесь должны руководители образовательных организаций проявить свою ответственность и заинтересованность в конкретном педагоге.

- Получается, что сейчас одиннадцатиклассник из района может обратиться к вам, чтобы после вуза остаться в областном центре?

- Да, он может написать заявление в управление образования или обратиться в конкретную школу или детский сад, заключить договор с учреждением, где хочет работать в силу каких-то причин. Мы строим детские сады, скоро начнется строительство двух новых школ, молодые специалисты могут для себя решить, что хотят работать в этих учреждениях, и мы им предоставим целевое направление.

Мы гордимся, что не пустые обещания раздаем: «Приходите в школу, будет интересно». У нас есть реальный механизм поддержки, а не только завлекательные лозунги. Надеемся, поддержка поможет специалистам остаться в системе образования.

- Насколько остро перед системой образования в Пскове стоит кадровый вопрос?

- С точки зрения статистики на начало учебного года вакансий нет. Но мы понимаем, что педагоги работают с увеличенной нагрузкой. Если ее снять, то список требуемых специалистов займет восемь листов. Новые кадры смогут разгрузить тех, кто уже работает. Взрослые педагоги очень ответственны, но они не могут бесконечно нести на себе безумный объем нагрузки. Средний возраст педагогов уже не 50 лет, как это было совсем недавно, а 55 лет.

Ждем, что через два года к нам придут четыре специалиста, они уже учатся по целевым договорам. Перед началом текущего учебного года заключили еще три договора. Не все учатся у нас, одна девочка в Петербурге - с условием, что работать она вернется к нам. Мы заинтересованы в том, чтобы система целевого обучения возродилась, а муниципальная система образования пополнялась молодыми, заинтересованными в своей профессии специалистами.

Беседовала Юлия Магера

Теги: #образование
Источник: Псковская Лента Новостей
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