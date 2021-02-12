Общество

Псковичам предлагают скидки на ярмарке в «Акваполисе»

Жителям и гостям Пскова предлагают скидки на продуктовой ярмарке в торгово-развлекательном центре «Акваполис». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации ТРК.

«Продуктовый рынок радует многообразием продуктов питания, которые уже представлены в широком ассортименте: мясо, полуфабрикаты, рыба, овощи и фрукты, колбасы, сыры, молочная продукция, сухофрукты и другие. Делать покупки комфортно и удобно: крытый подземный паркинг, теплое и чистое помещение, удобное соседство с другими магазинами, кафе, ресторанами, а также широкий ассортимент продукции», - рассказали в «Акваполисе».

Продуктовая ярмарка работает с 10.00 до 21.00 ежедневно.