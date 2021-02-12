Общество

«Прямой диалог»: представители «Детских деревень SOS» будут работать в Пскове с 15 февраля

С 15 февраля в Пскове будут работать представители «Детских деревень SOS», благотворительной организации с 70-летней историей. Задача молодых людей – рассказать жителям города о том, как можно помочь детям-сиротам обрести любящий дом и маму в детских деревнях SOS, сообщили Псковской Ленте Новостей в организации.

В России уже несколько благотворительных организаций используют метод привлечения сторонников Face to Face, или «Прямой диалог». Этот метод фандрайзинга возник в Европе в середине 90-х годов прошлого века и в настоящее время является самым успешным способом привлечения лояльных сторонников, делающих ежемесячные небольшие пожертвования. Это крайне важно для любой благотворительной организации, и особенно для «Детских деревень SOS», которые берут на себя ответственность за детей на долгие годы, отметили в организации.

С 15 по 22 февраля представители благотворительной организации «Детские деревни SOS» будут работать в Пскове. «Вы легко сможете заметить фандрайзера в толпе людей в больших торговых и бизнес-центрах, жилых массивах и на улице. На нем официальная брендированная униформа и бейдж с персональной информацией. Фандрайзер с радостью расскажет вам о возможности помочь «Детским деревням SOS» и вдохновит вас изменить к лучшему жизнь детей-сирот в России», - пояснили в организации.

«Детские деревни SOS» используют «Прямой диалог» с 2013 года. Уже более 35 000 человек по всей России приняли решение поддерживать организацию.

За 25 лет деятельности организации в России SOS-мамы подготовили к самостоятельной жизни более 370 выпускников. На данный момент еще более 600 детей находятся в программах долгосрочной опеки и воспитываются в приемных семьях. А благодаря работе специалистов программ профилактики социального сиротства «Детских деревень SOS» удалось сохранить родные семьи для более 13 000 детей.

Деятельность «Детских деревень SOS» Россия высоко оценивается органами государственной власти и экспертным сообществом. Детские деревни – SOS отмечены в «Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» как перспективный инструмент для реформирования системы детских домов в России.