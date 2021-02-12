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Общество

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о защите минимального дохода должников

12.02.2021 18:24|ПсковКомментариев: 0

«Единая Россия» внесла в Государственную думу законопроект о защите минимального гарантированного дохода от списания за долги. Предполагается, что он заработает с 1 сентября и станет механизмом дополнительной защиты для социально уязвимых категорий граждан, об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«Ни один человек в нашей стране не останется без средств к существованию — вне зависимости от того, сколько он задолжал», - отметил секретарь Генсовета «Единой России», один из авторов законопроекта Андрей Турчак.

«Законопроект «Единой России» о защите минимального дохода граждан является частью партийной стратегии, направленной на защиту граждан. Кредиторы больше не смогут взыскивать средства должника «под ноль» — на счету обязательно останется защищенная законом несгораемая сумма, соответствующая прожиточному минимуму», — подчеркнул Андрей Турчак.

По словам секретаря Генсовета «Единой России», норма — «это механизм дополнительной социальной защиты для пенсионеров, инвалидов и других социально-уязвимых категорий граждан». Он также коснется самозанятых и индивидуальных предпринимателей, чьи счета сегодня не защищены от взысканий.

Предполагается, что человек получит право указать один счет в одном банке, с которого не будут списывать сумму в размере прожиточного минимума — если должник не знает об этом праве, то судебные приставы обязаны уведомить гражданина.

«Согласно документу, по заявлению гражданина на одном счету в банке должны оставляться ежемесячные доходы не ниже прожиточного минимума трудоспособного гражданина. Обращаю внимание, речь идет об установлении дохода «не ниже», потому что при необходимости — например, если у должника имеются иждивенцы — сумма может быть выше», — заявил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме, один из авторов законопроекта Андрей Исаев.

По словам исполняющего обязанности руководителя Псковского регионального исполнительного комитета партии Максима Адамчука, минимальный доход граждан защитит законопроект «Единой России».

«Законопроект направлен на защиту граждан, которые в период пандемии оказались в тяжелой жизненной ситуации, например, пожилых людей, многодетных семей. От безвыходности люди могли взять кредиты, и оказались в уязвимом положении. И важно на законодательном уровне прописать механизм дополнительной социальной защиты, который позволит не допускать банкротства граждан», - пояснил он.

Напомним, идею защитить минимальный доход от списания за долги «Единая Россия» прорабатывала с профильными ведомствами. В августе инициативу поддержали в Минтруде, Минюсте, Федеральной службе судебных приставов и Банке России. В январе правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект «Единой России». Действующее законодательство допускает списание с должников до половины их месячной пенсии по старости или по инвалидности. Также по Трудовому кодексу за долги может удерживаться до 50% зарплаты человека. На практике это приводит к тому, что пенсионеры и инвалиды, пенсия которых близка к величине прожиточного минимума, и трудящиеся, получающие зарплату на уровне МРОТ, рискуют остаться даже без минимальных средств к существованию. Инициатива «Единой России» позволит должникам сохранять на счетах суммы в размере МРОТ после всех взысканий. После того, как закон будет принят, человек, оказавшийся в сложной жизненной ситуации в связи с долгами, сможет определить один счет, на котором гарантированно будет сохраняться минимальный доход. Главная цель инициативы — поэтапно добиться того, чтобы абсолютно все граждане России имели доход не ниже величины прожиточного минимума, отмечали ранее авторы законопроекта.

Источник: Псковская Лента Новостей
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