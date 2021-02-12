Общество

Псковичка победила в финале всероссийского конкурса «Воспитатель года»

Воспитатель псковского детского сада №33 «Огонек» Анаит Мкртчян вошла в число 15 лауратов всероссийского конкурса «Воспитатель года-2020». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении образования городской администрации.

Наряду с Анаит Мкртчян лауреатами стали воспитатели из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, Красноярского и Краснодарского краев, а также ряда других субъектов РФ.

Напомним, что ранее псковичка стала победительницей регионального этапа конкурса воспитателей.