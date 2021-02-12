Общество

Федеральное софинансирование программы модернизации здравоохранения Псковской области составит 99%

Псковская область вошла в число 26-ти регионов России, которым установлен максимальный размер федерального софинансирования — 99% на модернизацию первичного звена здравоохранения. Соответствующие параметры закреплены распоряжением правительства РФ, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин, об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Средства будут выделены на строительство, ремонт и переоснащение городских поликлиник, врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и районных больниц. Многие из них расположены в сельской местности, поселках городского типа и малых городах.

Указанным распоряжением предельный уровень софинансирования в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» установлен наравне с этим же показателем для реализации национальных проектов.

Напомним, на развитие первичного звена здравоохранения в 2021 году предусмотрено 90 млрд рублей. До 2025 года на эти цели будет направлено не менее 500 млрд рублей. Объем финансирования рассчитывается по специальной формуле с учетом количества граждан, имеющих полис ОМС, степени износа медицинских учреждений, демографических показателей. Деньги могут быть потрачены на капитальный ремонт, строительство и реконструкцию зданий, приобретение медицинского оборудования, покупку автотранспорта для доставки пациентов в больницы, выезда врачей на вызовы. Субсидию смогут получить территории, где действует региональная программа модернизации здравоохранения.

Пятилетняя программа модернизации первичного звена здравоохранения Псковской области утверждена в декабре 2020 года. Ее финансирование составит 2,8 млрд рублей. На плановый трехлетний бюджетный период будет выделено 1,4 млрд рублей, на 2021 год — более 480 млн рублей.За пятилетний период планируется построить и заменить более 180 модульных ФАПов и конструкций врачебной амбулатории, капитальный ремонт и обновление оборудования пройдет в городских, районных и межрайонных медицинских учреждениях. Модернизация коснется и автомобильного парка первичного звена здравоохранения.

Ранее в Псковской области по поручению президента РФ Владимира Путина была модернизирована инфекционная служба региона.