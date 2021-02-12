Общество

Экс-заместитель главного судебного пристава Петербурга взята под стражу в Пскове

Экс-заместителю главного судебного пристава Петербурга изменили меру пресечения в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского городского суда, 12 февраля Псковский городской суд вынес постановление об изменении меры пресечения бывшему заместителю руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу – заместителя главного судебного пристава Санкт-Петербурга Марине Окрушко.

Мера пресечения изменена с домашнего ареста на заключение под стражу на срок по 2 мая 2021 за нарушение запретов установленных судом при избрании данной меры пресечения.

Марина Окрушко заключена под стражу в зале суда.

Судебное заседание началось в 14.30 в пятницу и закончилось после 20.00.

Напомним, Марина Окрушко обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя и иное способствование взяткодателю и взяткополучателю в достижении и реализации соглашения между ними о получении и даче взятки, в особо крупном размере).

Из материалов уголовного дела следует, что 15 сентября 2019 года обвиняемая задержана в Пскове сотрудниками УФСБ России по Псковской области в момент передачи главному судебному приставу Псковской области, который действовал под контролем оперативников, полмиллиона рублей, как часть 6 млн взятки, за оказание содействия взяткодателю в ускорении процесса передачи на реализацию арестованного имущества в рамках находящегося у приставов исполнительного производства.

В ходе предварительного расследования следователи наложили арест на имущество обвиняемой на общую сумму свыше 28 миллионов рублей, в том числе на две квартиры в Санкт-Петербурге, внедорожник, наличные денежные средства и находящиеся на расчетных счетах в банках, как в рублях, так и в иностранной валюте.