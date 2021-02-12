Общество

Вирусолог назвал условие для повторной вакцинации от коронавируса

Главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев назвал условие для повторной вакцинации от коронавируса.

По его словам, если перерыв между дозами препарата от COVID-19 будет слишком большой, человеку придется проходить вакцинацию заново. Специалист подчеркнул, что перед повторным прохождением вакцинации нужно проконсультироваться с врачом. Тот определит, необходимо ли снова ставить первую дозу вакцины.

Николай Малышев напомнил, что заболевшим людям не стоит проходить вакцинацию. «Вторую дозу можно ставить только спустя две недели после выздоровления», — сказал вирусолог в интервью URA.RU .

Заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии Петр Чумаков в разговоре с URA.RU также рекомендовал не вакцинироваться на фоне заболевания, но отметил, что есть исключения. Так, если больной начал вакцинацию, то у него все равно сформируется иммунитет к коронавирусу, сказал он.

При этом врач уточнил, что необходимо поставить обе дозы вакцины.

Как отмечает «Лента.ру», ранее россиянам посоветовали в первые дни после прививки от коронавируса обратить внимание на гриппоподобные симптомы. Как пояснила главный внештатный терапевт Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина, побочные эффекты могут продолжаться в течение суток после попадания препарата в организм, и беспокоиться по этому поводу не нужно.