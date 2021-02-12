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Общество

«Экопром» получил благодарность от губернатора

13.02.2021 00:13|ПсковКомментариев: 0

Руководитель регоператора по обращению с ТКО на территории Псковской области – ООО «Экопром» Александр Киселёв получил благодарственное письмо от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за участие в новогоднем оформлении Пскова.  Награждение состоялось 12 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании «Экопром». 

Регоператор в  числе 11 компаний и организаций  внес свою лепту для создания праздничного настроения жителям и гостям города в новогодние и рождественские  праздники. 

Световыми гирляндами от компании «Экопром» были украшены деревья в дендропарке, где любят отдыхать псковичи. «Мы были рады принять участие в акции по украшению города и создать праздничное настроение людям», – отметил Александр Киселёв. 

Глава региона отметил, что большинство жителей и гостей города положительно оценили проделанную работу  и поблагодарил  за деятельное участие в украшении города к праздникам.

В конце 2020 года в Пскове появились более 30 новых инсталляций, прожекторы, гирлянды, светодиодные дожди. Они были размещены на главных магистралях и общественных пространствах города.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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