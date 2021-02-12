Общество

«Экопром» получил благодарность от губернатора

Руководитель регоператора по обращению с ТКО на территории Псковской области – ООО «Экопром» Александр Киселёв получил благодарственное письмо от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за участие в новогоднем оформлении Пскова. Награждение состоялось 12 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании «Экопром».

Регоператор в числе 11 компаний и организаций внес свою лепту для создания праздничного настроения жителям и гостям города в новогодние и рождественские праздники.

Световыми гирляндами от компании «Экопром» были украшены деревья в дендропарке, где любят отдыхать псковичи. «Мы были рады принять участие в акции по украшению города и создать праздничное настроение людям», – отметил Александр Киселёв.

Глава региона отметил, что большинство жителей и гостей города положительно оценили проделанную работу и поблагодарил за деятельное участие в украшении города к праздникам.

В конце 2020 года в Пскове появились более 30 новых инсталляций, прожекторы, гирлянды, светодиодные дожди. Они были размещены на главных магистралях и общественных пространствах города.