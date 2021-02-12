Общество

Новый очаг коронавируса зафиксирован в Псковской области

Зафиксирован еще один очаг коронавирусной инфекции – в Великолукской межрайонной больнице. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников. Ранее отмеченная вспышка заболеваемости в детском саду Владимирского лагеря.

За минувшие сутки в Псковской области зафиксировано 111 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровел 141 человек, сообщил глава региона в своем инстаграм-аккаунте и выразил соболезнования родным и близким двух умерших.

Как сообщалось ранее, общее количество жертв COVID-19 в Псковской области достигло, по официальным данным, 150 человек.