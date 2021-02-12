Общество

Воздержаться от физических нагрузок призвали вакцинированных от COVID-19

Директор Национального центра имени академика Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что нужно делать, чтобы вакцина от COVID-19 сработала максимально эффективно. Для формирования лучшего иммунного ответа на препарат ученый посоветовал воздержаться от интенсивных физических нагрузок в течение двух дней после прививки.

«Человеку просто не хватит глюкозы, сахаров, чтобы обеспечить работу двух процессов равномерно», - рассказал Гинцбург в интервью «Российской газете».

Вторым важным условием он назвал полноценное и разнообразное питание в период после вакцинации. Специалист пояснил, что образование антител - энергозатратный процесс, требующий синтеза белков.

Кроме того, специалист посоветовал сдерживать вредные привычки, поскольку они частично снижают эффект от прививки.

«Спутник V» - первый в мире препарат для профилактики COVID-19, созданный в Центре имени академика Н. Ф. Гамалеи на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Российский Минздрав зарегистрировал вакцину в середине августа, а с декабря ею начали прививать россиян.

На прошлой неделе в The Lancet вышла работа с итогами третьей стадии испытаний «Спутника V» на добровольцах. Исследования подтвердили его эффективность на уровне 91,6%. При этом, как заявили ученые из Центра имени Гамалеи, вакцина полностью защищает от тяжелых случаев COVID-19.