Общество

Псковский онкодиспансер: Будем жить!

Современное оборудование и технологии, молодые перспективные врачи, бесплатные диагностика и лечение заболеваний, наконец, отсутствие очередей - похоже, Псковский областной клинический онкологический диспансер вышел из испытания коронавирусом сильнее, чем был прежде. Стоит почитать отзывы о его работе на prodoctorov.ru или даже на губернаторском ведерников.рф, чтобы понять: онкоцентр уже не тот... В хорошем смысле не тот.

На злобу дня

«Мы ни на день не закрывались и полностью оказывали плановую помощь», - с гордостью рассказывает об опыте работы в эпоху COVID-19 главврач онкодиспансера Александр Юров. Да, пришлось нелегко: зачастую моменты по госпитализации приходилось корректировать из-за отсутствия результатов тестов на коронавирус. Однако, постепенно подстроились, сорганизовались, ведь когда дело касается рака, счет идет не на месяцы, а на часы.

Например, когда поняли, что людям не попасть в поликлинику к терапевтам, хирургам, гинекологам, а значит, сложнее получить направление к узкому специалисту, решили на период пандемии принимать без записи всех, у кого есть диагностика (результаты УЗИ, маммографии флюорографии, КТ или МРТ), показывающая наличие или подозрение на злокачественную опухоль.

Запустили динамические диагностические койки. Вообще, теоретически они не запланированы, так как на сегодня диспансер загружен на 100%. Но если пациенты приезжают из удаленных районов и их врачи на 95% уверены в наличии признаков онкологии, таких больных стараются в тот же день определить на полную диагностику, а затем - начать лечение здесь и сейчас. Ведь все понимают: если пациент на этой стадии рака уедет в свою деревню на краю области, его шансы выжить сводятся практически к нулю.

Новым подходам к работе сопутствуют новые методики и технологии (одно без другого невозможно). В 2020 году благодаря нацпроекту «Здравоохранение» онкоцентр получил большое количество нового оборудования. Это и современные аппараты УЗИ экспертного класса, и аппараты для гистологической лаборатории, и передвижной рентген. А самое главное - второй линейный ускоритель, который позволит оказывать те виды лечения, которые ранее были недоступны псковичам. Сейчас завершаются пуско-наладочные работы, и ускоритель будет введен в эксплуатацию.

В этом году в онкоцентре планируется установка современного компьютерного томографа - как объясняет Александр Юров, это шанс увеличить количество диагностических коек.

18,5 тысяч - столько человек сегодня стоит на учете в Псковском областном клиническом онкологическом диспансере. Доля состоящих на учете у онколога в течение пяти и более лет увеличилась с 53,5% до 56% за 2020 год. Одногодичная летальность уменьшилась на 1,5% по сравнению с 2019 годом.

Кадровый оптимизм

Не так давно губернатор Михаил Ведерников озвучил информацию о том, что в Псковской области отмечается самый высокий дефицит медицинских кадров во всей России. Нехватка врачей в псковских медучреждениях составляет 43,1%. Однако с этой печальной статистикой область старается бороться.

Причем опыт онкоцентра позитивен. В 2020 году к работе в Пскове привлекли 6 врачей-онкологов. И это на полную ставку! Некоторых переучили - штат пополнили бывшие хирург и терапевт. Три новых специалиста работают в амбулаторном звене, остальные доктора распределены по клиническим отделениям. В отделении в Великих Луках пациентов также кадровая проблема решается - принимают три врача: УЗИ-специалист, цитолог и онколог на первичный прием.

«Мы много времени уделяем кадровым решениям. Не общаясь с профильными институтами по подготовке кадров, не выезжая за пределы области не работая со студентами и ректорами-проректорами, кадровую проблему не решить - приходится делать это лично, самому, - делится опытом главврач онкоцентра. - Мне кажется, каждый руководитель должен это лично брать на контроль, выезжать за пределы области и привлекать кадры. Самотеком они к нам не поедут».

Есть у Александра Юрова и надежда на будущих выпускников ПсковГУ по направлению «Лечебное дело». Уже есть договоренность о совместных практиках и предоставлении клинической базы онкодиспансера для студентов.

Что касается младшего и среднего медперсонала, то по словам главврача, на сегодня нет каких-либо трудностей с привлечением их в учреждение, благо в Пскове есть медицинский колледж, который справляется с подготовкой профильных специалистов. Если и увольняются санитарки или медсестры, то редко, и на их место сразу находят квалифицированную замену.

Понимая, что работа по выявлению рака на ранних стадиях во многом зависит от первичного медицинского звена, в онкоцентре большое внимание уделяют обучению и повышению квалификации фельдшеров и терапевтов: организуют семинары с участием специалистов высокого класса, причем приглашают на них медработников не только из Пскова и Великих Лук, но и из всех районов.

Результат работы с кадрами и изменения формата работы с пациентами на фоне пандемии не заставил себя долго ждать. Благодаря предпринятым мерам в онкоцентре, по сути, решили вопрос с очередями. «У нас нет очереди на первичный прием и запись к врачу-онкологу», - подчеркивает главный врач онкодиспансера. По его словам, каждый пациент может открыть сайт онкодиспансера и позвонить по указанным там телефонам для решения проблем, связанных с записью. «Всегда можно дозвониться, если не получается, есть еще два номера мобильной связи для записи, - добавляет он. - Доступность медуслуг - самое главное, чего удалось достигнуть благодаря подбору кадров».

В структуре смертности в Псковской области онкология составляет 17%, в России в целом и по Северо-Западу статистика составляет те же 17%. Смертность от онкологических заболеваний в Псковской области снизилась на 2% в прошлом году по сравнению с 2019-м.

Все на месте

Благодаря новым специалистам решилась проблема не только с очередями. Появилась возможность применять многие методы лечения, которые ранее были недоступны. Упреки псковичей в адрес центра по поводу того, что на современном оборудовании некому работать, сегодня остались в прошлом. Решается и вопрос простоя в отсутствие аппаратов, отправленных на ремонт.

Так что все реже жителям региона придется отправляться за лечением в соседний Петербург или того дальше - в столицу нашей Родины. «С этого года в федеральные клиники направляются только те пациенты, которым нельзя оказать помощь на территории субъекта, - рассказывает главврач онкодиспансера. - Если мы видим, что данный вид помощи в нашем диспансере оказан быть не может, мы дадим направление на профильное лечение. Проблем с этим нет. Но если данный вид помощи теперь стал оказываться в рамках нашего диспансера, таких пациентов мы стараемся из области не отпускать. Тем более если речь идет о длительных курсах химиотерапии, когда пациент проходит 6, 8 или 12 циклов химиотерапии».

Расширился опыт хирургической практики онкоцентра. Было закуплено соответствующее оборудование, приглашены молодые перспективные хирурги, обладающие навыками этих методов лечения. Результат очевиден: если в начале 2020 года распространенность лапароскопических вмешательств была на низком уровне, то к концу года их количество увеличилось в три раза, причем был проведен ряд операций, которые в принципе никогда и не делали в регионе прежде.

Что касается лучевой терапии, то ее тоже проводят в Псковской области. Не секрет, что линейный ускоритель, который есть в онкоцентре периодически выходит из строя, его приходится обслуживать. Когда будет запущен в работу второй ускоритель, время ожидания до начала лечения будет минимизировано.

«Два аппарата будут достаточно синхронными - это позволит вздохнуть полной грудью врачам-радиотерапевтам и ввести новые методы лечения, которые не оказывают в Псковской области, - рассказывает Александр Юров. - Есть узконаправленные профили лечения, по которым мы отправляем пациентов в Санкт-Петербург. Это необходимо делать, мы не можем делать этого в диагностическом и лечебном плане этого. Но на сегодня в опции и арсенал лечения лучевой терапии добавится несколько пунктов - это благоприятная ситуация».

Следи за собой

Главный, пожалуй, совет, который дают врачи, когда речь заходит о профилактике онкозаболеваний, - прислушиваться к себе, наблюдать за своим здоровьем. Главный врач псковского онкодиспансера дал ряд рекомендаций жителям региона, конкретизировав, что же можно сделать для того, чтобы максимально обезопасить себя от опасного недуга.

1. Не пропускайте диспансеризацию

Если рак выявляется на 1 и 2 стадиях, значительно повышается процент выживаемости и 95% пациентов, у которых обнаружили, например, рак молочной железы, уходят в длительную ремиссию. И, наоборот, у пациентов, у которых выявили уже 3 или 4 стадию рака процент выживаемости резко сокращается. Именно поэтому так важно серьезно относиться к диспансеризации.

«Диспансеризация придумана не для того чтобы перегрузить поликлиническое звено, а чтобы регламентированно выходить к выявлению заболеваний как онкологического профиля, так и сердечно-сосудистого, - подчеркивает Александр Юров. - Призываю каждого гражданина 18+ выделить день и пройти диспансеризацию. Если пациент сам не выйдет из дома, не придет к доктору и не пройдет минимальный перечень обследований, мы никогда не увидим болезни на 1-2 стадии».

КОНКРЕТНО

Раз в год всем гражданам желательно проходить флюорографическое исследование легочной системы.

Если вы мужчина 40+, вам рекомендуется сдать анализ на ПСА (Простатический специфический антиген (ПСА) — опухолевый маркер, определение которого проводится в сыворотке крови, применяющийся для диагностики и наблюдения за течением рака простаты и аденомы простаты — доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ).

Женщинам 40+ советуют пройти маммографию. Кроме того, представительницам прекрасного пола рекомендовано регулярное посещение гинеколога и онкоскрининг, который позволяет выявить рак шейки матки.

2. Ведите здоровый образ жизни и не будьте легкомысленны

Фактор наследственности имеет значение лишь в 4% случаях для возникновения заболевания. Основная причина возникновения раковых заболеваний у жителей Псковской области связана с нарушением обмена веществ и ведением неправильного образа жизни - курением, злоупотреблением алкоголем, а также с длительным употреблением гормональных препаратов, которые меняют структуру клетки.

Зачастую мы даже не подозреваем о том, что обычные житейские ситуации приводят к онкозаболеваниям. Так, рак молочной железы может развиться после бытовой травмы - ушиба или ожога. В этом случае клетки могут мутировать и переродиться в онкообразование. Увеличенные лимфоузлы, изменившая форму родинка или бородавка, ее кровоточивость - тоже повод немедленно обратиться к специалисту.

Особая просьба к девушкам и женщинам: не увлекайтесь соляриями! «Я категорически против такого способа получения загара, особенно использования турбосолярия, - предупреждает псковский онколог. - Если же вы не можете обойтись совсем без солярия, то стоит тщательно соблюдать все меры предосторожности: женщинам закрывать молочные железы и использовать средства с повышенным индексом солнцезащиты».

«Уважаемые посетители! Мы рады, что вы посетили наш сайт ГБУЗ «Псковский областной клинический онкологический диспансер». Надеемся, что встретимся только на нашем сайте», - это приветствие на портале онкоцентра смотрится довольно необычно. Но с ним сложно не согласиться. И, учитывая, сколько было сделано нашими врачами и руководством диспансера за последний год, есть надежда, что слова эти - в точку!

Елена Никитина