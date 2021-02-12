Общество

Правительство одобрило выделение денег МЧС на закупку спецтехники

Российское правительство согласовало выделение МЧС средств на закупку пожарной, спасательной, специальной и авиационной техники. По данным пресс-службы кабмина, ведомству выделят деньги в 2021 году из резервного фонда правительства.

«В связи с устареванием парка пожарной, спасательной, специальной и авиационной техники проектом распоряжения предлагается выделить в 2021 году МЧС России бюджетные ассигнования для закупки подобной техники», - сообщается на сайте кабмина.

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Напомним, 11 февраля награды и новую технику вручили псковским энергетикам за участие в ликвидации последствий аварий на линиях электропередач, которые возникли из-за сильных снегопадов и ледяного дождя. Подразделениям Псковского филиала «Россетей» вручили ключи от 14 бригадных автомобилей «ГАЗ».