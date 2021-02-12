Общество

Финансирование по линии нацпроектов в Гдовском районе в этом году превысит 43 млн рублей

В рамках рабочего выезда в Гдовский район сегодня, 13 февраля, губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел встречу с главой муниципального образования Юрием Павловым, на которой были рассмотрены актуальные вопросы развития района, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональной администрации.

В первую очередь стороны обсудили эпидемиологическую ситуацию в муниципальном образовании. Юрий Павлов доложил, что обстановка, несмотря на приграничное положение муниципалитета, хорошая, население серьезно относится к соблюдению противовирусных ограничений. В прививочной кампании приняли участие 280 жителей, которые прошли первый этап вакцинации. Глава района признался, что в минувшую пятницу и сам сделал прививку от коронавирусной инфекции.

Речь зашла и о реализации в Гдовском районе национальных проектов. На территории района реализуются региональные проекты по 5 направлениям: «Жилье и городская среда», «Культура», «Образование», «Демография», «Здравоохранение», «Экология». Юрий Павлов обратил внимание, что все запланированные мероприятия были выполнены в полном объеме. Так, были благоустроены три дворовые территории, отремонтирован спортивный зал в Добручинской школе, открыты две «Точки роста» в Добручинской и Подборовской школах, в деревне Ямм оборудована спортивная площадка.

Ожидается, что в этом году объем финансирования на реализацию региональных проектов составит уже более 43 млн рублей. Один из объектов в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» - благоустройство центральной площади Гдова. Юрий Павлов сообщил, что контракт разыгран, находится на стадии заключения. Объем финансирования - 2,4 млн рублей. Также в планах на этот год - ремонт ДК в Смуравьево-2.

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Особое внимание участники встречи уделили вопросам предстоящего строительства новой школы. Реконструкция котельной №3 позволит обеспечить резерв мощности для подключения новых потребителей тепловой энергии, в первую очередь нового образовательного учреждения. Юрий Павлов рассказал, что типовой проект определен, земельный участок выбран, получены предварительные технические условия. Вместе с тем глава муниципалитета обратился с просьбой оказать содействие в предоставлении финансирования для проведения работ по привязке объекта к земельному участку. Михаил Ведерников пообещал, что необходимые для этого средства будут выделены из резервного фонда региона.

Участники встречи также обсудили вопрос восстановление моста через реку Еглинка. В настоящее время подготовлена проектно-сметная документация по ремонту моста, которая получила положительное заключение экспертизы. На проведение работ по возведению бетонного моста ориентировочно нужно свыше 57 млн рублей. Михаил Ведерников отметил, что работы должны быть начаты в это году, а остальная часть работ завершена в следующем.

Участники встречи проанализировали и ситуацию по электроснабжению населенных пунктов Гдовского района, а также вопрос по содержанию автодорог в зимний период.