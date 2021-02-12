Общество

«Волонтерский десант» обсудил в Пустошке модный тренд

В конце недели волонтерский десант Псковского регионального отделения Российского Красного Креста встретился с учащимися МБОУ «Пустошкинский центр образования». Руководитель группы «Волонтерского десанта» в Пустошкинском местном отделении Российского Красного Креста Алена Жукова провела для старшеклассников встречу-дискуссию по теме «Здоровый образ жизни - мой девиз», рассказали Псковской Ленте Новостей в реготделении РКК.

Встреча помогла сформировать учащимся правильную позицию по отношению к здоровому образу жизни и выстроить для себя культуру поведения, направленную на борьбу как с туберкулезом, так и другими социально значимыми заболеваниями.

В мероприятии приняли участие около 60 подростков, каждый из них попытался высказывать свою точку зрения о том, почему необходимо стремиться к здоровому телу и духу, о последствиях вредных привычек. Ребята активно и открыто участвовали в обсуждении темы, в рассуждениях о жизненной позиции.

Важной задачей встречи стала также подготовка добровольцев из состава «Волонтерского десанта», которые получили для себя ценную информацию и будут использовать ее в своей дальнейшей работе с ровесниками. Подводя итоги, участники встречи заявили о том, что здоровый образ жизни - модный и популярный тренд среди молодежи. А полученная информация на встрече будет мотивировать многих из них на ведение активного и здорового образа жизни и отказ от вредных привычек.

Заметим, что такие мероприятия Псковского регионального отделения Российского Красного Креста стали возможны благодаря социальному проекту «ЗОЖ открывает мир возможностей», который стал одним из победителей конкурса по предоставлению субсидий среди социально ориентированных некоммерческих организаций, организованного администрацией Псковской области. При реализации социального проекта используются средства областного бюджета, выделенные в виде субсидии администрацией Псковской области.