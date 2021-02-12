Общество

Губернатор Псковской области прокомментировал растущую статистику смертности от COVID-19

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем еженедельном обращении в соцсети Instagram рассказал, как власти разбираются с каждым летальным случаем в регионе, связанным с заражением COVID-19.

«К сожалению о серьезности угрозы коронавируса нам практически ежедневно напоминает растущая статистика смертности. Я обещал рассказать, как эти случаи разбираются. Прежде всего, каждый летальный исход подлежит обязательной экспертизе. Этот результат, в свою очередь, может быть подвергнут реэкспертизе со стороны ФОМС», - отметил он.

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По словам главы региона, родственники умершего человека также могут обратиться письменно в лечебное учреждение с просьбой провести дополнительную проверку. «Это законное требование, которое в обязательном порядке должно быть удовлетворено. В случае, если выявляются врачебные ошибки, следует реакция Росздравнадзора со всеми вытекающими для нарушителей последствиями», - добавил Михаил Ведерников.

Он указал, что до сих пор в комитет по здравоохранению таких замечаний не поступало.

«Конечно, нарушения случались и обо всех таких случаях мы говорили открыто. На постоянной основе мы мониторим ситуацию и консультируемся с ведущими федеральными специалистами. Благодаря этому в части смертности мы удержали ситуацию под контролем. Это показывают цифры статистики. Конечно, у нас по-прежнему крайне высокий уровень смертности, это многолетняя проблема, которую в том числе обуславливает и средний возраст населения», - прокомментировал губернатор.

При этом он отметил, что, по предварительным расчетам, динамика роста смертности в Псковской области значительно ниже общероссийских показателей.

«Это важный момент, учитывая особенности нашей демографии и состояние системы здравоохранения на начало борьбы с пандемией. Ситуация сложная. Коронавирус представляет большую угрозу для возрастных групп населения, а также лиц с патологически хроническими заболеваниями. Но, тем не менее, статистика говорит о том, что наши медики работают профессионально и спасают максимум жизней людей», - подчеркнул Михаил Ведерников.