Губернатор Псковской области прокомментировал растущую статистику смертности от COVID-19

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем еженедельном обращении в соцсети Instagram рассказал, как власти разбираются с каждым летальным случаем в регионе, связанным с заражением COVID-19.
«К сожалению о серьезности угрозы коронавируса нам практически ежедневно напоминает растущая статистика смертности. Я обещал рассказать, как эти случаи разбираются. Прежде всего, каждый летальный исход подлежит обязательной экспертизе. Этот результат, в свою очередь, может быть подвергнут реэкспертизе со стороны ФОМС», - отметил он.
По словам главы региона, родственники умершего человека также могут обратиться письменно в лечебное учреждение с просьбой провести дополнительную проверку. «Это законное требование, которое в обязательном порядке должно быть удовлетворено. В случае, если выявляются врачебные ошибки, следует реакция Росздравнадзора со всеми вытекающими для нарушителей последствиями», - добавил Михаил Ведерников.
Он указал, что до сих пор в комитет по здравоохранению таких замечаний не поступало.
«Это важный момент, учитывая особенности нашей демографии и состояние системы здравоохранения на начало борьбы с пандемией. Ситуация сложная. Коронавирус представляет большую угрозу для возрастных групп населения, а также лиц с патологически хроническими заболеваниями. Но, тем не менее, статистика говорит о том, что наши медики работают профессионально и спасают максимум жизней людей», - подчеркнул Михаил Ведерников.